Фильм с Томом Крузом стал самым просматриваемым цифровым релизом в США

Боевик "Топ Ган: Мэверик" снова установил рекорд по просмотрам. На этот раз лента с Томом Крузом стала самым просматриваемым цифровым релизом в США за первую неделю просмотра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент фильм вошел в топ-20 самых продаваемых цифровых релизов в истории. Он также побил рекорд по продажам на Amazon в США и стриминге Vudu. Отмечается, что зрители начали активно покупать сиквел, а также оригинальный фильм Тони Скотта "Лучший стрелок" 1986 года. При этом лента все еще идет в кинотеатрах.

Отметим, что "Топ Ган: Мэверик" сумел обойти по кассовым сборам фильм "Мстители: Война бесконечности", собрав в мировом прокате 1,4 млрд долларов, и занял шестое место в рейтинге по этой категории. Кроме того, проект побил личный рекорд Тома Круза после того, как превысил отмену в 1 млрд долларов.