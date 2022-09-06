Чедвику Боузману посмертно присвоили премию «Эмми»

Актер Чедвик Боузман стал лауреатом телевизионной премии "Эмми". Посмертную награду принесла ему последняя работа - анимационный сериал "Что, если...?" о супергероях. Образ одного из них стал самой яркой ролью в карьере звезды, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сыгравший главную роль в фильме "Черная Пантера" актер озвучил своего персонажа Т'Чаллу и в мультсериале "Что, если...?", где показаны герои серии комиксов Marvel Comics. Проект стал первым анимационным сериалом студии.

Боузман победил в номинации "Выдающийся голос персонажа за кадром". Премию "Эмми" за него получила вдова, пишет издание Deadline.

42-летний исполнитель роли Черной Пантеры скончался 28 августа 2020 года от рака толстой кишки. Онкологическое заболевание было обнаружено у него на третьей стадии в 2016 году.

В образе Черной Пантеры Чедвик Боузман появлялся во множестве фильмов кинематографической вселенной Marvel. Сообщение о кончине популярного актера стало самым популярным твитом в истории.