Двоюродный брат Шатунова отказался от наследства певца

Двоюродный брат певца Юрия Шатунова Александр Долгушин в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявил, что не намерен претендовать на наследство покойного родственника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Долгушина, исполнитель честно заработал свое состояние, и наследство должно остаться вдове и детям Шатунова. "Я считаю. Это мое мнение. Все, что у него было, пусть детям и жене Светке достанется", - высказался он на передаче.