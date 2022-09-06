Пласидо Доминго извинился за плохое выступление в Италии

Оперный певец, дирижер Пласидо Доминго извинился перед мэром Вероны Дамиано Томасси и организаторами фестиваля "Арена ди Верона" в Италии за плохое выступление. Его письмо о пережитом перенапряжении цитирует OperaWire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В августе Доминго пришлось покинуть сцену преждевременно во время оперы "Макбет", где он играет главную роль. Кроме того, его дирижирование оперой "Турандот" настолько не устроило музыкантов оркестра, что они отказались стоять рядом с Доминго во время оваций. "Оправданий мне нет. Я признаю, что во время этих выступлений перенапрягся. Для того, чтобы быть на сцене, особенно за дирижерским пультом, критически важна концентрация. До последнего момента я верил, что позитивная энергетика полной Арены и всех причастных дадут мне сил продолжать выступления, в которых я старался отдать аудитории должное несмотря на долгую дорогу", - объяснил он причины случившегося.

Доминго отметил, что решение музыкантов бойкотировать его принесло ему боль, однако как профессионал он их понимает. В свою очередь, артисты Арены уже подписали письмо, в котором назвали выступление Доминго унизительным и попросили запретить ему приезжать на фестиваль театра в 2023 году.