53-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь, для поддержания молодого внешнего вида 53-летняя певица пьет много моды. "Хотите верьте, хотите нет, но это помогает снизить вес. Кроме того, вода увлажняет кожу изнутри", - рассказала звезда и отметила, что спит по семь-восемь часов в сутки.

Вдобавок Лопес отметила, что она не употребляет алкоголь и никогда не курила. "Как-то моя мама сказала мне: "Не пей и не принимай наркотики - тогда ты проживешь долгую жизнь"", - поделилась своими воспоминаниями певица.

Кроме того, знаменитость объяснила, что когда ей было 20 лет, она избегала долгого пребывания на солнце. "Было время, когда я вообще не загорала. Думаю, что это спасло мою кожу от морщин и других признаков старения", - заключила она.