https://news.day.az/showbiz/1493243.html Jony показал, как снимался его первый клип в Баку - ВИДЕО
Jony показал, как снимался его первый клип в Баку - ВИДЕО
На официальном YouTube канале популярного исполнителя Jony презентован бэкстейдж со съемок клипа "Лунная ночь", который стал первым видео в карьере исполнителя, съемки которого прошли в столице Азербайджана, передает Day.Az.
Презентация клипа на песню "Лунная ночь", исполненную Jony в дуэте с народным артистом Азербайджана EMIN'ом, состоялась 30 августа в столице Азербайджана.
Отметим, что, по словам Jony, идея снять клип в Баку принадлежит EMIN'у - самые яркие моменты со съемок "Лунной ночи" представлены для просмотра ниже.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре