Jony показал, как снимался его первый клип в Баку

На официальном YouTube канале популярного исполнителя Jony презентован бэкстейдж со съемок клипа "Лунная ночь", который стал первым видео в карьере исполнителя, съемки которого прошли в столице Азербайджана, передает Day.Az.

Презентация клипа на песню "Лунная ночь", исполненную Jony в дуэте с народным артистом Азербайджана EMIN'ом, состоялась 30 августа в столице Азербайджана.

Отметим, что, по словам Jony, идея снять клип в Баку принадлежит EMIN'у - самые яркие моменты со съемок "Лунной ночи" представлены для просмотра ниже.