https://news.day.az/showbiz/1493259.html Скончался рэпер Пэт Стей
Скончался рэпер Пэт Стей
Американский рэпер Пэт Стей умер от ножевых ранений в возрасте 36 лет, пишет NY Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Музыкант скончался от несовместимых с жизнью травм в больнице Новой Шотландии, Канада. Стея нашли с ножевыми ранениями 4 сентября, медики экстренно доставили рэпера в больницу, где позже констатировали его смерть.
В настоящее время гибель музыканта квалифицируется как убийство, сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по делу. Смерть Стея прокомментировал его коллега Эминем в своем Twitter.
"Хип-хоп потерял одного из лучших баттл-рэперов всех времен. Короли никогда не умирают", - написал он.
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