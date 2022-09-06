Скончался рэпер Пэт Стей

Американский рэпер Пэт Стей умер от ножевых ранений в возрасте 36 лет, пишет NY Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант скончался от несовместимых с жизнью травм в больнице Новой Шотландии, Канада. Стея нашли с ножевыми ранениями 4 сентября, медики экстренно доставили рэпера в больницу, где позже констатировали его смерть.

В настоящее время гибель музыканта квалифицируется как убийство, сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по делу. Смерть Стея прокомментировал его коллега Эминем в своем Twitter.

"Хип-хоп потерял одного из лучших баттл-рэперов всех времен. Короли никогда не умирают", - написал он.