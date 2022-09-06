Звезда «Сумерек» Питер Фачинелли стал отцом в четвертый раз

Just Jared сообщает, что 48-летний Питер Фачинелли и его невеста, 33-летняя Лили Энн, стали родителями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара поделилась этой новостью с поклонниками на личной странице в Instagram, выложив черно-белую фотографию. На снимке рука новорожденного обхватывает палец Фачинелли. Пол и имя ребенка пока не афишируются.

Впервые о том, что влюбленные готовятся стать родителями, стало известно в июне. А помолвлена пара с января 2020 года.

Для Фачинелли новорожденный ребенок стал четвертым по счету. В период с 2001 по 2013 гг. звезда франшизы "Сумерки" был женат на актрисе Дженни Гарт, наиболее известной по работе в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". В этом браке у актеров родились три дочери.