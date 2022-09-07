Бывшая девушка Бена Аффлека встречается с директором Tinder

Бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас начала отношения с директором Tinder. Об этом сообщает JustJared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ана де Армас прибыла на остров Ладо, где сейчас проходит 79-й Венецианский кинофестиваль, вместе с новым бойфрендом. Им стал исполнительный директор известного приложения для знакомств Tinder Пол Букадакис. Пара вместе проводила время на яхте, и была поймана папарацци за поцелуем.

На Венецианском кинофестивале Ана де Армас представляет картину "Блондинка", где она сыграла главную роль. Фильм снят по мотивам бестселлера Джойса Кэрола Оутса о непростой судьбе Мэрилин Монро. Драма переосмысливает жизнь Монро, начиная с ее детства и заканчивая восхождением к славе.

Ана Де Армас встречалась с Беном Аффлеком во время съемок картины "Глубокие воды" в 2020 году. Они сблизились во время локдауна, однако спустя год пара рассталась.