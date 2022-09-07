Скончался всемирно известный режиссер

Режиссер Жюст Жакен, снявший эротический фильм "Эммануэль", ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пресс-секретарь семьи постановщика сообщил, что Жакен скончался после продолжительной болезни. "Он умер в окружении своей жены Анны и дочери Жюли", - высказался он.

После успеха "Эммануэль" Жакен снял еще несколько эротических картин, в том числе "Любовник леди Чаттерлей" и "Гвендолин". Также в 2001 году режиссер открыл галерею, в которой выставлял снимки вместе с супругой.