https://news.day.az/showbiz/1493454.html Скончался всемирно известный режиссер
Скончался всемирно известный режиссер
Режиссер Жюст Жакен, снявший эротический фильм "Эммануэль", ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пресс-секретарь семьи постановщика сообщил, что Жакен скончался после продолжительной болезни. "Он умер в окружении своей жены Анны и дочери Жюли", - высказался он.
После успеха "Эммануэль" Жакен снял еще несколько эротических картин, в том числе "Любовник леди Чаттерлей" и "Гвендолин". Также в 2001 году режиссер открыл галерею, в которой выставлял снимки вместе с супругой.
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