https://news.day.az/showbiz/1493479.html The Weeknd возобновит гастроли после потери голоса на концерте
The Weeknd возобновит гастроли после потери голоса на концерте
Канадский певец The Weeknd возобновит гастроли после потери голоса на концерте в Лос-Анджелесе, передает NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Первые два мероприятия в рамках турне запланированы в родном городе певца - Торонто. Концерты состоятся 22 и 23 сентября, следующие выступления пройдут в Лос-Анджелесе, однако дата пока неизвестна. The Weeknd заверил, что успеет восстановить голосовые связки к этому времени.
"Доктор говорит, что мой голос в безопасности, и после отдыха я буду в форме и смогу устроить шоу, которого ждут мои фанаты из Торонто", - подчеркнул певец.
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