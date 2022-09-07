Соседи вызвали полицию на съемки клипа Мадонны

Производство музыкального клипа Мадонны с доминиканским рэпером Tokischa было приостановлено, когда на место съемок прибыли полицейские. Об этом сообщает Page Six, Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица снималась для предстоящего трека под названием "Hung Over", после чего соседи начали жаловаться на шум из автомобильных динамиков. Представитель полиции отметил, что "все улажено" и "никаких повесток не выдавалось". Мадонна вместе с коллегами продолжила съемку в другом помещении после ухода полиции.