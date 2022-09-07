Брэдли Купер стал амбассадором часовой линейки Louis Vuitton

Брэдли Купер стал лицом рекламной кампании, которая была посвящена 20-летию часов модели Tambour французского модного дома Louis Vuitton. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брэдли Купер снялся в рекламном ролике, который был срежиссирован лауреатом премии "Оскар" Дэмьеном Шазелем и посвящен наручным часам Tambour Twenty. Товар был выпущен к юбилею модели коллекционным тиражом в 200 экземпляров. Часы Tambour Twenty повторяют дизайн первой модели Tambour.

Рекламная кампания "Путешествие вне времени" с Купером стала первой яркой инициативной, которую реализовал Жан Арно, занявший пост директора по маркетингу и разработки часовой линейки LVMH в прошлом году.

"Выбор Брэдли Купера - это совпадение, устроенное на небесах. Это был идеальный способ отметить 20-летний юбилей, который является для нас чрезвычайно важным моментом, показав, что дом очень серьезно относится к часовому делу и хочет сделать большую ставку на эту категорию", - сказал Арно.