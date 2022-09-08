https://news.day.az/showbiz/1493585.html Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
43-летний американский певец и лидер группы Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На днях папарацци сфотографировали супругу музыканта, 34-летнюю модель и "ангела" Victoria's Secret Бехати Прислу во время совместного отдыха пары в Санта-Барбаре. На кадрах виден округлившийся живот Прислу.
Исполнитель и модель, вступившие в брак в 2014 году, уже воспитывают двоих дочерей: 5-летнюю Дасти Роуз и 4-летнюю Джио Грейс. Ранее в одном из интервью супруга певца признавалась, что мечтает стать многодетной матерью, а также отмечала, что хочет завести пятерых детей.
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