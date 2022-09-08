В Турции рухнула сцена, на которой должен был выступать Таркан

Площадка, созданная продюсерской группой для концерта Таркана, который был намечен на 9 сентября, рухнула. Об этом пишет Gazetevatan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника издания, под разрушенной платформой остались люди. На место выехали бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в государственную больницу Алсанджак.

ЧП произошло в городе Измир. 9 сентября пройдет празднование 100-летия освобождения от греческой оккупации.

Большая часть гигантской сцены, установленной вдоль Кордона в Алсанджаке, разрушилась. На место происшествия было направлено также большое количество полиции.