https://news.day.az/showbiz/1493678.html Netflix перезапустит «Телепузиков»
Netflix перезапустит «Телепузиков»
Стриминговая платформа Netflix перезапустит известное шоу "Телепузики".
Об этом сообщает The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Премьера новых серий "Телепузиков" назначена на 14 ноября. В программе покажут уже полюбившихся персонажей - Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По, а также их взаимодействие с окружающим миром.
Рассказчиком станет Титус Берджесс. Актер известен по работе в проектах: "Чудотворцы", "Хорошая борьба", "Семейка Аддамс".
Оригинальный сериал "Телепузики" выходил на телеканале BBC с 1997 по 2001 год. Авторы идеи - Энн Вуд и Энди Дэвенпорт.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре