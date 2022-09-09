Netflix перезапустит «Телепузиков»

Стриминговая платформа Netflix перезапустит известное шоу "Телепузики".

Об этом сообщает The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьера новых серий "Телепузиков" назначена на 14 ноября. В программе покажут уже полюбившихся персонажей - Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По, а также их взаимодействие с окружающим миром.

Рассказчиком станет Титус Берджесс. Актер известен по работе в проектах: "Чудотворцы", "Хорошая борьба", "Семейка Аддамс".

Оригинальный сериал "Телепузики" выходил на телеканале BBC с 1997 по 2001 год. Авторы идеи - Энн Вуд и Энди Дэвенпорт.