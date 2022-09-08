Николас Кейдж стал отцом в третий раз
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Супруга актера Николаса Кейджа Рико Шибата родила девочку. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дочь стала первым совместным ребенком для звезд и третьим для артиста. Он также является отцом 16-летнего Кал-Эла и 31-летнего Уэстона от предыдущих отношений. Девочке дали имя Августа Франческа Коппола Кейдж.

"У матери и дочери все хорошо", - рассказал представитель семьи актера. О том, что у Кейджа и Шибата родится ребенок, стало известно в январе. В апреле артист сообщил, что станет отцом девочки.

58-летний Кейдж и 27-летняя Шибата поженились в 2021 году. Звезды не стали устраивать пышное торжество, а провели "очень маленькую и интимную церемонию в отеле Wynn в Лас-Вегасе".