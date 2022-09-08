Бибер и The Weeknd заявили о прекращении творческой деятельности

Голливуд накрыла волна творческих кризисов. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, виной всему - проблемы со здоровьем у звезд, которые уже приобрели массовый характер.

Известный певец The Weeknd прервал свой концерт из-за потери голоса. Сложности появились на первой же песне, и когда музыкант понял, что скрыть это не удастся, просто покинул сцену.

Вслед за ним Джастин Бибер признался, что больше не сможет выступать. Ему поставили тяжелый диагноз - опоясывающий герпес, что спровоцировало поражение лицевого нерва и даже потерю слуха.

Несмотря на это, певец все-таки отправился в тур и даже провел шесть концертов. Впрочем, болезнь взяла верх, и сейчас Бибер намерен взять творческий отпуск, поэтому наслаждаться его песнями в ближайшее время фанаты смогут разве что на музыкальных интернет-площадках.