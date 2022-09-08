Мел Си рассказала о депрессии и анорексии в период Spice Girls

Экс-участница группы Spice Girls Мел Си призналась, что на пике популярности коллектива, она страдала от клинической депрессии, расстройства пищевого поведения и чуть не довела себя до самоубийства. Фрагменты из интервью экс-перчинки публикует DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

48-летняя Мелани Чисхолм дала откровенное интервью, в котором рассказала, что огромная популярность Spice Girls негативно отразилась на ее психическом и физическом здоровье. По словам певицы, все участницы коллектива во всем повиновались менеджерам, которые, в частности, регулярно критиковали девушек за лишний вес.

"Сначала мне пришлось исключить из своего рациона некоторые продукты. Потом я почти отказалась от жиров. Но главным врагом были углеводы", - рассказала она.

Мел Си добавила, что в какой-то момент у нее попросту пропала менструация, потому что она страдала от анорексии. Позже певица осознала, что идет по пути самоуничтожения и стала бояться смерти. Только тогда она обратилась к врачу, который диагностировал у нее клиническую депрессию, анорексию и агорафобию.

Несмотря ни на что, экс-певица с нежностью вспоминает времена Spice Girls.

"Я не хочу вспоминать то время с негативом, но для меня важно рассказать о сложных моментах моего прошлого", - сказала она.