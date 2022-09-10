Роберт Паттинсон станет куратором аукциона Sotheby's в Нью-Йорке
Роберт Паттинсон будет курировать аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в конце месяца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На аукционе современного искусства высокого класса будут представлены шесть работ, которые будут выставлены с 23 по 29 сентября. Аукцион состоится 30 сентября.
Звезда "Бэтмена" рассказал ARTnews, как он выбирал произведения, которые будут представлены.
"Я ищу те произведения, у которых есть свой собственный язык", - сказал Паттинсон.
Будут выставлены: картина Виллема де Кунинга 1964 года, картина Ричарда Серры "Вращение №9" 2011 года и безымянный рисунок Джули Мерету 2005 года.
Стоимость де Кунинга оценивается от $1,8 до 2,5 млн.
Аукционы "Contemporary Curated" на Sotheby's ранее курировали Swizz Beatz (Кассим Дауд Дин), Опра Уифри и Элли Голдинг.
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