Роберт Паттинсон станет куратором аукциона Sotheby's в Нью-Йорке

Роберт Паттинсон будет курировать аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в конце месяца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На аукционе современного искусства высокого класса будут представлены шесть работ, которые будут выставлены с 23 по 29 сентября. Аукцион состоится 30 сентября.

Звезда "Бэтмена" рассказал ARTnews, как он выбирал произведения, которые будут представлены.

"Я ищу те произведения, у которых есть свой собственный язык", - сказал Паттинсон.

Будут выставлены: картина Виллема де Кунинга 1964 года, картина Ричарда Серры "Вращение №9" 2011 года и безымянный рисунок Джули Мерету 2005 года.

Стоимость де Кунинга оценивается от $1,8 до 2,5 млн.

Аукционы "Contemporary Curated" на Sotheby's ранее курировали Swizz Beatz (Кассим Дауд Дин), Опра Уифри и Элли Голдинг.