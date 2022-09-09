Лидер группы "Бахыт-Компот" отмечает 62-й день рождения

Сегодня свой 62-й день рождения отмечает поэт и музыкант Вадим Степанцов - великий магистр Ордена куртуазных маньеристов и бессменный лидер группы "Бахыт-Компот". Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он стоял у истоков русского рока, хотя его творчество невозможно отнести к какому-то определенному жанру. И эксперименты со звуком, словом и образом продолжаются до сих пор.

Души поют в унисон. "Бахыт-Компот" вдохновляет поклонников и наоборот. Глубокая, искренняя поэзия. Строчки от сердца Вадима Степанцова находят отклик в сердцах фанатов из разных уголков страны.

Сегодня Вадим Степанцов отмечает шестьдесят второй день рождения. Его жизнь - путешествие в поисках историй любви, курьезов, парадоксов. Впечатления рождают строки, которые потом ложатся на музыку.

"Ну, как написал ваш покорный слуга, панк сдыхает либо становится краше. Надо либо подохнуть ближе к 30, как гусару, либо стать краше, как я", - отметил Степанцов.

За это его и любят. Степанцов жонглирует художественными приемами. Крепким словом к месту или изящной метафорой, комическим подтекстом и изысканной рифмой. Эпатажем и грустной лирикой.

"Вспоминается наше детство, наша юность. Как все мы плавали в твоем "Бахыт-Компоте". Как мы радовались и веселились этим песням, сколько радости и нового открытия, таланта было в куртуазных маньеристах. Это кусок жизни, кусок культуры, который навсегда вошел во все наше", - заявил кинорежиссёр Павел Лунгин.

Коллеги по рок-цеху говорят: все, кто окажется у Степанцова на концерте, обречены попасть под гипноз его харизмы.

"Есть у Степанцова такая обаятельность. Притягательность. Он просто выходит на сцену, и люди забывают обо всем", - поделился участник группы "Бахыт-Компот" Ян Комарницкий.

Вадим Степанцов родился в семье технических интеллигентов, но, как он сам говорит, ему всегда был ближе аристократизм поэтического слова. Он работал грузчиком, слесарем, сантехником, писал стихи, а потом окончил Литературный институт. Куда часто на концерты, которые организовывал Степанцов, заглядывал Гарик Сукачев.

"Вадик Степанцов, любимый товарищ моей молодости, поздравляю тебя с днем рождения! Ты крутой чувак, ты чувак крутой, мы это знаем. И никогда не забуду наши посиделки в общаге Литинститута", - обратился к имениннику Сукачев.

В жизни лидера "Бахыт-Компота" что только ни намешано. Вадим Степанцов одновременно выпускал поэтический сборник и на сцене играл панк. Книга Степанцова, как и первый альбом, разошлись по стране огромным тиражом.

"Каждая песня - это история. Причём история, которую каждый может на себя примерить легко. То есть все персонажи, все герои этих историй - они близки к реальным. Сейчас вот мои коллеги постоянно шутят, что теперь все песни "Бахыт-Компота" про меня, почему-то узнают в них", - рассказал участник группы Андрей Ежелев.

Вообще, ему всегда было тесно и скучно в рамках одного жанра, поэтому Вадим Степанцов вместе с командой создают гремучую смесь тяжелых гитарных рифов и звонкой балалайки, панк-рока и шансона. В текстах есть и сплин, и острая сатира. Музыка, которая объединяет.

- Музыку Степанцова я слушаю со студенческих времен, уже больше 30 лет. Во-первых, музыка, драйв даже в медленных песнях. Мне папа дал послушать, и мне понравилось!

Специально для своих поклонников группа "Бахыт-Компот" придумала новый формат - "Музыкальный туризм". Увидеть красоты нашей родины и постараться осмыслить все через призму восприятия музыкантов и поэтов.

"Вадим - это уникальное явление, и его группа. Причем этому нельзя научиться, это либо дано, либо нет, понимаете? То есть устраивать вот такой вот "хулиганский праздник" во всех этих городах по Золотому кольцу - это надо уметь", - подчеркнул участник группы "Зверобой" Алексей Иовчев.

Время и опыт делают перо поэта Степанцова острее. А самоирония - неуязвимым против превратностей судьбы. Поэтому преданный служитель Музы в свой шестьдесят второй день рождения на пике поэтической формы.