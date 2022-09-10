У автора хита «Someone You Loved» диагностировали синдром Туретта

Певец Льюис Капальди, наиболее известный песней "Someone You Loved", рассказал, что у него диагностирован синдром Туретта. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исполнителя, поначалу он опасался, что у него "какое-то ужасное дегенеративное заболевание". Капальди поделился, что выходит на публику, чтобы избежать слухов об употреблении наркотиков, и что он "изучает новые способы справиться" с болезнью.

Симптомы синдрома Туретта поддаются лечению и в конечном итоге могут полностью исчезнуть. Певец рассказал, что ему делали инъекции ботулинического токсина в плечо, чтобы оно перестало дергаться.