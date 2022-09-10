Документальный фильм о Селене Гомес выйдет на Apple TV

Документальный проект о жизни и карьере певицы Селены Гомес выйдет на стриминговом сервисе Apple TV. Об этом сообщает E! News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Режиссером полнометражного фильма "Селена Гомес: мой разум и я" выступил Алек Кешишян, ранее снявший картину "Мадонна: правда или действие". "Селена Гомес достигает невообразимой славы. Но как только она достигает новой вершины, неожиданный поворот затягивает ее во тьму.", - говорится в анонсе проекта.

Гомес пережила публичный разрыв с Джастином Бибером в 2013 году и попала в реабилитационной центр Meadows в 2014 году. Она продолжает выступать за повышение осведомленности о психическом здоровье, в том числе через свой фонд Rare Impact. В 2017 году звезда поделилась, что перенесла пересадку почки из-за волчанки. Она получила свою первую номинацию на премию Грэмми в 2021 году.

Артистка рассказала, что фильм появится в сети "совсем скоро". Точная дата релиза пока не сообщается.