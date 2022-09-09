Британские звезды почтили память Елизаветы II

Британские знаменитости выразили свои соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II. Виктория Бекхэм, Элтон Джон, Мик Джагер и другие звезды поделились своими воспоминаниями о королеве Великобритании в своих социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Виктория Бекхэм выложила в Instagram черно-белую фотографию молодой Елизаветы II.

"Сегодня очень печальный день не только для нашей страны, но и для всего мира. Я глубоко опечалена уходом нашего любимого монарха, Ее Величества Королевы. Ее будут помнить за непоколебимую преданность и службу. В этот трагический момент я думаю о королевской семье", - подписала пост Виктория.

Сэр Элтон Джон поделился своими воспоминаниями о Елизавете, отметив, что королева всегда вдохновляла его.

"Вместе со всей нацией я глубоко опечален известием о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. Она была вдохновительницей и вела страну через величайшие и самые мрачные моменты с изяществом, порядочностью и заботой о людях", - подписал пост Элтон Джон.

Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер поделился с подписчиками портретом Елизаветы II и написал: "Всю мою жизнь ее Величество, Елизавета II была рядом. Я помню, как в детстве пересматривал самые яркие моменты ее свадьбы. Я запомню ее как красивую девушку и как любимую бабушку всей нации".

Память королевы Елизаветы II почтили также Сильвестр Сталонне, Дэниэл Крейг, Хелен Миррен и другие звезды.