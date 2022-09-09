Лазарев намекнул на завершение творческой карьеры

Музыкант Сергей Лазарев в разговоре с "Теленеделей" заявил, что в его жизни сместились приоритеты: теперь певец хочет проводить больше времени с друзьями и семьей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Меняется все, потому что дети растут, уже хочется больше времени проводить дома, в семейном кругу и посвящать больше времени себе. Первую половину жизни мы рвемся заработать какие-то бонусы, как-то реализоваться, утвердиться", - отметил Лазарев.

Он напомнил, что в следующем году ему исполнится 40 лет. "Половина жизни уже прожита", считает Лазарев. Певец отметил, что за это время ему удалось добиться успеха и самореализоваться. Теперь, по мнению звезды, ему следует уделять больше времени друзьям и семье, которыми он "пожертвовал" ради достижения своей цели.