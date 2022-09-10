Авторы раскрыли настоящее имя суперзлодея Джокера

Суперзлодея Джокера из вселенной киностудии DC зовут Джек Освальд Уайт, об этом стало известно из недавнего комикса под названием Flashpoint Beyond, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где Джокером стала мать оригинального Бэтмена, а место супергероя занял отец Брюса Уэйна Томас. В ходе беседе девушка заявила, что заставила злодея Психопирата, который много знает о мультивселенных, рассказать, что ему известно о личности Джокера.

В комиксе Flashpoint Beyond оригинальный Джокер живет обычной жизнью, проводит время с семьей и работает уборщиком в казино Томаса Уэйна.