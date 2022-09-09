Джоли заказала в СМИ съемку с Питтом, чтобы разлучить его с Энистон

Первые папарационные снимки Анджелины Джоли и Брэда Питта были сделаны по наводке актрисы. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В мае 2005 года издание US Weekly разместило фотографии Анджелины Джоли и Брэда Питта с приемным сыном Мэддоксом на пляже в Кении. Эти снимки вызвали настоящий фурор, поскольку на момент их публикации актер состоял в официальном браке с Дженнифер Энистон и никак не комментировал начавшуюся интрижку с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит".

Медиамагнат Ян Веннер, бывший в то время совладельцем упомянутого журнала, рассказал, что наводку папарацци дала никто иная, как сама Анджелина Джоли. "У нас есть фото, у нас есть доказательства, у нас есть всемирная сенсация, дебют Бранджелины. Информатором была Анджелина", - заявил он в своих мемуарах Like A Rolling Stone.

По словам Веннера, Джоли заранее сообщила фотографу, где и в какое время их с Питтом можно "тайно" сфотографировать.

Анджелина Джоли и Брэд Питт подтвердили роман в январе 2006 года. Спустя четыре месяца у них родилась дочь Шайло, а в июле 2008-го на свет появились двойняшки Нокс и Вивьен. Помимо трех биологических детей, у Джоли и Питта есть трое приемных: Мэддокс, Пакс и Захара. Актеры поженились в 2014-м, в 2016-м Джоли подала заявление на развод, а в 2019-м брак был официально расторгнут.