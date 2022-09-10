Тарантино и Miramax уладили конфликт о выпуске NFT по «Криминальному чтиву»

Режиссер Квентин Тарантино и кинокомпания Miramax уладили конфликт о выпуске NFT по фильму "Криминальное чтиво". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания и кинематографист завершили судебное разбирательство, договорились оставить все разногласия позади и не исключили сотрудничество в будущем. Никаких подробностей об урегулировании конфликта не приводится, но, по всей видимости, режиссеру все же разрешили продавать невзаимозаменяемые токены по своей культовой работе.

О том, что Тарантино выставит на аукцион семь вырезанных сцен из кинокартины "Криминальное чтиво" в виде NFT, стало известно в ноябре 2021 года. Отмечалось, что на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к фильму и собственные аудиокомментарии режиссера. В ответ компания Miramax пригрозила покупателям, которые планируют приобрести NFT. В корпорации заявили, что владельцы таких токенов нарушают авторские права.

Фильм "Криминальное чтиво" вышел в 1994 году. Кинокартина получила премии "Оскар", "BAFTA" и "Золотой глобус" в категории "Лучший оригинальный сценарий", а также "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля 1994 года и еще более сорока кинематографических наград. В 2013 году фильм внесли в Национальный реестр фильмов США как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.