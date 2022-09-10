Disney выпустил первый трейлер «Русалочки» с темнокожей Ариэль

Появился первый тизер предстоящего мюзикла Роба Маршалла ("Чикаго", "Пираты Карибского моря: На странных берегах") "Русалочка" с певицей и актрисой Холли Бэйли, исполнившей роль Ариэль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, премьера видео состоялась на панели D23 Expo - оффлайн ивента Disney, проходящего в Калифорнии. Сюжет фильма будет соответствовать оригинальной сказке Ханса Кристиана Андерсена, в которой принцесса Ариэль влюбляется в принца Эрика и ради любви соглашается на сделку с коварной ведьмой Урсулой - отдает свой голос за возможность жить на суше.

Помимо Холли Бэйли, главные роли в мюзикле исполнили Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Джуд Акувидике и другие. Премьера фильма назначена на май 2023 года.