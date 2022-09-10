https://news.day.az/showbiz/1494431.html Умер автор мультфильмов про Простоквашино
Умер автор мультфильмов про Простоквашино
Ушел из жизни 72-летний художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев. Мужчина скончался накануне от сердечного приступа. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагичным известием поделился в соцсетях шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
С Вышегородцевым простились сегодня, 10 сентября, в горбольнице имени Юдина в Москве.
Знаменитый художник участвовал в создании популярных советских мультфильмов "Каникулы в Простоквашино", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "Пес в сапогах" и многих других.
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