Умер автор мультфильмов про Простоквашино

Ушел из жизни 72-летний художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев. Мужчина скончался накануне от сердечного приступа. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагичным известием поделился в соцсетях шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

С Вышегородцевым простились сегодня, 10 сентября, в горбольнице имени Юдина в Москве.

Знаменитый художник участвовал в создании популярных советских мультфильмов "Каникулы в Простоквашино", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "Пес в сапогах" и многих других.