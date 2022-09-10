Названы лучшие актеры 79-го Венецианского кинофестиваля

Австралийская актриса Кейт Бланшетт и ирландец Колин Фаррелл удостоены Кубков Вольпи как лучшие исполнители женской и мужской ролей. Об этом объявило в субботу международное жюри 79-го Венецианского кинофестиваля во главе с американской актрисой Джулианной Мур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бланшетт сыграла дирижера оркестра в картине Tar Тодда Филда. Фаррелл покорил своей работой в паре с Бренданом Глисоном в ленте The Banshees of Inisherin Мартина МакДона.