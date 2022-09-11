Филипп Киркоров хочет стать актером

55-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о том, что планирует дебютировать в Театре Наций в качестве актера. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Артист побывал на церемонии вручения премии Корша, откуда поделился фотографиями. В описании к кадрам исполнитель поведал, что хотел бы выйти на сцену культурного учреждения не только как певец, но и как участник одной из постановок.

"Пришел поздравить дорогого друга Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. В последнее время пересмотрел многие спектакли - "Горбачев", "Мастер и Маргарита", "Кабаре". И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль", - заявил артист.