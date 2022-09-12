Начинаются съемки четвертого «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертого фильма "Аватар" на оффлайн-ивенте Disney D23 Expo. Об этом сообщает The Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо этого, Кэмерон сообщил о продолжении съемок "Аватара 3". При этом режиссер намекнул, что несмотря на то, что "Аватар 2" находится на стадии пост-продакшна, "все идет хорошо". Он предоставил зрителям несколько 3D-сцены будущего фильма. На кадрах были показаны распри между На'ви, бой в лесу Пандоры, а также спор между Нейтири (Зои Салдана) и Джейком Салливаном (Сэм Уортингтон).

Действие второй части пройдет на том же острове Пандора, но в другой местности. Семья главных героев переберется жить к океану. События саги развернутся спустя 14 лет после оригинальной истории.

Премьера "Аватара 2" запланирована на 16 декабря 2022 года, а остальные три части будут выходить раз в два года - в 2024, 2026 и 2028 годах соответственно. Предварительно, четвертый "Аватар" выйдет 18 декабря 2026.