«Самый завидный жених» Турции был замечен с Эммой Суки

Хакан Сабанджи, которого пресса окрестила "самый желанный жених Турции", был замечен со шведской актрисой и моделью Эммой Суки в Венеции, где пара посетили на кинофестиваль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет Gazevan, Эмма Суки часто посещала в Турцию. О своих отношениях пара не делила заявлений.

Суки, снималась в проектах "The Playlist", "Feed" и "Huss".

Хакан наследник империи Сабанджи и внук миллиардера.