https://news.day.az/showbiz/1494629.html «Самый завидный жених» Турции был замечен с Эммой Суки - ФОТО
«Самый завидный жених» Турции был замечен с Эммой Суки - ФОТО
Хакан Сабанджи, которого пресса окрестила "самый желанный жених Турции", был замечен со шведской актрисой и моделью Эммой Суки в Венеции, где пара посетили на кинофестиваль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как пишет Gazevan, Эмма Суки часто посещала в Турцию. О своих отношениях пара не делила заявлений.
Суки, снималась в проектах "The Playlist", "Feed" и "Huss".
Хакан наследник империи Сабанджи и внук миллиардера.
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