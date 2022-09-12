Дженнифер Лоуренс впервые вышла в свет после рождения ребенка

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс впервые после рождения ребенка вышла в свет. Она появилась на Международном кинофестивале в Торонто, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса позировала перед журналистами в полупрозрачном черном платье Dior Haute Couture. Образ дополнили открытые босоножки на высоком каблуке и серьги с крупными камнями.

Дженнифер Лоуренс представила премьеру психологической драмы "Красное, белое и вода". Она исполнила роль американского солдата, который после службы в Афганистане получил последствия черепно-мозговой травмы. Теперь героиня пытается вернуться к обычной жизни.

Напомним, что Дженнифер Лоуренс замужем за искусствоведом Куком Марони. В феврале 2022 году у них родился первенец.

В сентябре этого года в интервью актриса призналась, что до этого пережила два выкидыша. Первый раз Лоуренс забеременела в 20 лет и даже думала сделать аборт, однако у нее случился выкидыш. Во второй раз она потеряла ребенка на съемках фильма "Не смотрите наверх".