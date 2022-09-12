Поп-исполнительница Бритни Спирс намекнула на завершение творческой деятельности. Ее слова цитирует The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица в очередной раз поделилась эмоциями от опекунства отца, под которым находилась 13 лет. "Я очень травмирована на всю жизнь, и да, я чертовски зла, вероятно, я больше не буду выступать", - высказалась она.

По словам Спирс, она не в восторге от своих проектов, которыми занималась в период опекунства (с 2008 по 2021 год - Прим. "Газеты.Ru"). Артистка раскритиковала танцоров, которые работали с ней в то время, а также пожаловалась на неудачные снимки от фотографов во время выступлений в концертном туре.