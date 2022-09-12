Тизер новой «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков на YouTube - ВИДЕО
Первый тизер предстоящего фильма "Русалочка" студии Disney набрал больше миллиона дизлайков на YouTube. Об этом сообщает "Канобу", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После негативной реакции пользователей количество дизлайков скрыли и запретили оставлять комментарии под роликом.
Премьера тизера-трейлера предстоящего мюзикла Роба Маршалла ("Чикаго", "Пираты Карибского моря: На странных берегах") "Русалочка" состоялась 10 сентября. Главную роль в проекте исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли.
Мюзикл станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюблялась в принца Эрика и ради любви соглашалась на сделку с коварной ведьмой Урсулой - отдавала свой голос за возможность жить на суше.
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