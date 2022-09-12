В Баку прошел концерт памяти Юрия Шатунова

В Sea Breeze Resort прошел концерт "Розовый вечер", посвященный памяти экс-солиста известного коллектива "Ласковый май" Юрия Шатунова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кумир нескольких поколений появился на эстраде в 15 лет и разбил миллионы девичьих сердец. Он был настоящей легендой своего времени, его песни знали все, а концерты проходили с неизменным аншлагом. Что уж говорить об очередях за билетами на концерт "Ласковый май" и атмосфере, творящейся на выступлениях коллектива! Успех был фантастический! Его голос звучал отовсюду: от телевидения и радио до вокзалов и магазинов, а под его композиции признавались в любви, а хиты стали символом целой эпохи. "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер", "Детство" - эти суперхиты и по сей день любимы и продолжают звучать на различных вечерах и празднествах. Группа распалась в начале 90-х, появились новые звезды, но все изменилось в 2000-е, когда эстраду захлестнула ностальгия по 80-м. Юрий Шатунов вновь стал собирать полные залы и продолжал это делать до последних дней своей жизни. К сожалению, 23 июня 2022 года пришла шокирующая новость - певец скончался от обширного инфаркта. Ему было 48 лет... Смерть Шатунова стала настоящим ударом для поклонников его творчества. Многие артисты признались, что не могут поверить в случившееся и вспоминают его как талантливого исполнителя, который пробил себе путь к славе, пройдя все сложности. "Юрий Шатунов был и до конца жизни остался легендой и ушел, как легенда", - говорят о нем коллеги по сцене.

"Ласковый май" - ласковый сентябрь, начало осени в Баку, ознаменовался яркими выступлениями представителя Азербайджана на "Евровидение" - 2022 Надира Рустамли, лауреатов международных конкурсов Эмина Гасана и Тофига Гаджиев, популярных исполнителей Рилаи, Шамиля Керимова, Ринат Алимова, Наили Исматулиной, дуэта Gold & Silver, ансамбля Merry Band и DJ Stasy. Ведущие вечера - бард, поэтесса, вице-президент Бакинского клуба авторской песни Вяфа Мамедова и актер театра и кино, актер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов.

Кстати, все они согласились выступить на концерте абсолютно безвозмездно, подарив зрителям яркие эмоции и ностальгические воспоминания...