В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма "Три тысячи лет желаний"

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошёл предпремьерный показ романтического фэнтези "Три тысячи лет желаний", сообщает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В кинотеатре ощущалась волшебная атмосфера, складывалось впечатление, что попадаешь в восточную сказку, где гостями стали медийные лица, актеры, певцы и спорстмены.

Кроме декораций, гостей ждало шоу, состоящее из двух частей. Уроки магии от иллюзиониста Анара Алиева и завораживающий танец от обворожительной Renka Black Ange" восхитили публику. Также на мероприятии Назрин Насирова гостям рисовала рисунки хной.

Режиссёр фильма - Джордж Миллер. Экранизация рассказа Антонии Байетт "Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"". Главные роли сыграли Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Мировая премьера картины состоялась 20 мая 2022 года на Каннском кинофестивале.

По сюжету, одинокая женщина-ученый, исследовательница историй и мифов Алитеа во время поездки в Стамбул покупает на базаре стеклянную бутылку, которую приносит в отель и открывает. Из бутылки появляется Джинн, который предлагает ей исполнить три желания в обмен на его свободу. Алитеа знает множество историй такого рода и относится к предложению Джинна с опаской, кроме того, она не может придумать три желания, так как совершенно ни в чём не нуждается. Джинн уговаривает её всё же загадать желания, рассказывая истории своих трёх заключений...