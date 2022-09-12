На бакинском побережье Каспия прошло модное дефиле World Fashion Kids Azerbaijan

На бакинском побережье Каспия в Sea Breeze Resort был представлен проект World Fashion Kids Azerbaijan 2022, сообщили Day.Az организаторы мероприятия.

В рамках проекта на подиум вышли 35 детей, среди которых четверо - дети шехидов.

Идея проекта в том, что родители создали для своих детей модные образы, которые они и продемонстрировали на подиуме.

Главным хореографом и директором проекта является Наргиз Джалилова, основатель - Пярвиз Азимзаде.

В состав жюри вошли народная артистка Азербайджана, проректор по международным связям Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова, дизайнер Мензер Закизаде, художник Тамилла Ибрагим, кулинар Илона Гаджибалаева, бизнес-леди Чимназ Хушенова, Наргиз Исмаилзаде, Вюсаля Латифова, Гюльшан Магеррамова и Нурлана Рзаева.

В заключение вечера, по решению членов жюри, наиболее отличившимся участникам были вручены призы и подарки.

Отметим, что ранее организаторы данного мероприятия реализовали такие проекты, как "Little Stars of Azerbaijan" и "Azerbaijan Kids Awards".