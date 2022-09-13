Рэпера PnB Rock застрелили в Лос-Анджелесе

Рэп-исполнитель PnB Rock был застрелен во время ограбления ресторана Roscoe's Chicken and Waffles в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В полиции рассказали, что подозреваемый "размахивал пистолетом" внутри закусочной и угрожал жертве. Целью грабителя были украшения рэпера. "Он выстрелил в жертву и выбежал через боковую дверь к машине, а затем скрылся с парковки", - поделилась одна из полицейских.

30-летний PnB Rock (настоящее имя - Раким Хашим Аллен) был доставлен в ближайшую больницу после нескольких ранений. Медики не сумели спасти артиста.

Рэпер получил известность в 2015 году. Наиболее популярной песней исполнителя стал трек "Selfish", который достиг 51-го места в Billboard Hot 100.