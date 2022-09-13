В США назвали победителей премии «Эмми 2022»

Победителями премии "Эмми 2022" стали сериалы "Наследники" и "Тед Лассо", а также мини-сериал "Белый лотос", сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наследники" получили премию как лучший драматический сериал, он боролся за победу с такими сериалами, как "Игра в кальмара", "Очень странные дела" и "Лучше звоните Солу". Кроме того, "Наследники" получили премию за лучший сценарий.

"Тед Лассо" стал победителем в номинации лучшего комедийного сериала, а "Белый лотос" - номинации "Лучший мини-сериал".

Кроме того, были вручены награды лучшему драматическому актеру - Ли Джон Джэ за главный роль в "Игре в кальмара", лучшему комедийному актеру - Джейсону Судейкису за роль в "Теде Лассо".

Премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт, сыгравшая в сериале "Хитрости".