Netflix показал тизер сериала «Плейлист» про историю создания Spotify

Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер шведскоязычного мини-сериала "Плейлист". Шоу расскажет о предпринимателе Даниэле Эке и его команде, вместе с которой он в середине 2000-х годов создал музыкальный стриминг Spotify, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект основан на книге шведских журналистов Свена Карлсона и Юнаса Лейонхуфвуда "Против гигантов: как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию" (в прошлом году на была издана на русском языке). Роль Эка в "Плейлисте" исполнил актер Эдвин Эндере, известный по сериалу "Викинги".

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут на сервисе 13 октября.