Первый сезон «Короны» попал в топ-10 Netflix

Первый сезон сериала "Корона" поднялся в рейтинге стримингового сервиса Netflix за последние несколько дней. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первые эпизоды королевской семейной драмы были просмотрены в течение 17,6 млн часов с 5 по 11 сентября. Это поставило его на 7-е место среди англоязычных сериалов.

Пятый сезон "Кобра Кай" занял первое место в этом списке с 106 млн часов просмотра за первые три дня после запуска. На втором месте оказался сериал "Дьявол в Огайо", который просмотрели 70,8 млн часов, за которым следует первый сезон "Несовершенных" с 24,1 миллионами.

Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет 8 сентября в своей резиденции в замке Балморал в Шотландии. Перед смертью королевы в замок прибыли все ее дети.