Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась редкими фото с сыновьями. Она показала прошлогодние снимки в соцсетях и публично поздравила мальчиков с днями рождения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С днями рождения Престон и Джейжен. Люблю вас обоих очень сильно! Эти фото были сняты в прошлом году", - написала артистка.

14 сентября 2022 года Шону Престону исполнилось 17 лет, а 12 сентября Джейден Джеймс отпраздновал 16-й день рождения.

Младший сын Бритни Спирс недавно признался в интервью британскому каналу ITV, что "потребуется много времени и усилий" на восстановление нормальных отношений с матерью - сейчас они не встречаются и практически не общаются. Джейден ждет, когда родительница "поправится морально", чтобы они смогли нормально поговорить.

Певица родила детей от второго мужа танцора Кевина Федерлайна: они поженились в 2004-м, а уже в 2007-м развелись. Сыновья артистки с 2007 года живут со своим отцом, по решению Федерального суда Лос-Анджелеса право опеки над ними принадлежит бывшему мужу артистки.