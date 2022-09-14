Лазарев показал закулисье шоу «Аватар»

Певец Сергей Лазарев в своем Instagram поделился видеороликом, на котором показал фрагмент со съемок шоу "Аватар" на НТВ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на кадрах видно, как съемочная группа подготавливает сцену к производству нового выпуска шоу. Также Лазарев поделился, что прилетел из Белоруссии в Москву на день, чтобы принять участие в съемках.

Телеканал НТВ объявил о запуске проекта "Аватар-шоу" в мае. Работа над программой велась полгода.

В каждом выпуске восемь участников, которые будут скрываться под аватарами любимых персонажей - героев сказок или фантастических пришельцев из других галактик. Участники, которые находятся в специальных комнатах, дарят виртуальным героям шоу голос, движения и эмоции, по которым жюри должно будет угадать, кто скрывается за аватаром.