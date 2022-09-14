https://news.day.az/showbiz/1495390.html Джастин и Хейли Бибер отметили 4-летие со дня свадьбы
Джастин и Хейли Бибер отметили 4-летие со дня свадьбы
Джастин Бибер и Хейли Бибер поздравили друг друга с четвертой годовщиной свадьбы. Теплыми словами в адрес друг друга пара поделилась в своих социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
28-летний Джастин Бибер опубликовал черно-белый снимок, на котором он запечатлен с Хейли и их маленьким щенком.
"С годовщиной, моя дорогая жена и мой лучший друг. Спасибо, что сделала меня лучше во всех отношениях", - подписал фотографию певец.
В ответ 25-летняя Хейли также поделилась серией фотографий с Джастином в Instagram. На одном из снимков модель показала подписчикам свою необычную свадебную фату, на которой вышито "Пока смерть не разлучит нас".
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