Оззи Осборн выпустил 13-й сольный альбом

Рок-певец Оззи Осборн представил новый альбом Patient Number 9. Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает Day.Az.

Альбом стал 13-ым в карьере артиста. Предыдущая пластинка Ordinary Man вышла в 2020 году после 10-летнего перерыва. После того, как у Осборна диагностировали болезнь Паркинсона, он на время приостановил гастрольную деятельность.

Звучание Patient Number 9 сочетает в себе привычные ноты метала, а также современные элементы, ориентированные на молодую аудиторию. В записи также участвовали Джефф Бек, Эрик Клэптон, Тони Айомми и Закк Уайлд.