https://news.day.az/showbiz/1495560.html Оззи Осборн выпустил 13-й сольный альбом
Оззи Осборн выпустил 13-й сольный альбом
Рок-певец Оззи Осборн представил новый альбом Patient Number 9. Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает Day.Az.
Альбом стал 13-ым в карьере артиста. Предыдущая пластинка Ordinary Man вышла в 2020 году после 10-летнего перерыва. После того, как у Осборна диагностировали болезнь Паркинсона, он на время приостановил гастрольную деятельность.
Звучание Patient Number 9 сочетает в себе привычные ноты метала, а также современные элементы, ориентированные на молодую аудиторию. В записи также участвовали Джефф Бек, Эрик Клэптон, Тони Айомми и Закк Уайлд.
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