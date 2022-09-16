Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил об актуальности фильмов в формате 3D. Об этом сообщает издание Film, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению кинематографиста, данный формат еще не изжил себя.

"Большинству людей кажется, что с 3D уже покончено. Но на самом деле это еще не конец. Его [формат] просто приняли. Сейчас, когда вы идете в кинотеатр на большой блокбастер, это вопрос вашего выбора. Я сравниваю это с цветом. Когда цветные фильмы только появились, это было целое событие. Люди ходили смотреть фильмы, потому что они были цветными. Я думаю, во времена "Аватара" люди ходили смотреть фильмы, потому что они были в 3D", - сказал Кэмерон.