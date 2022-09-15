Дженнифер Лопес ненавидит одну вредную привычку Бена Аффлека

53-летняя певица Дженнифер Лопес просто не выносит одной вредной привычки Бена Аффлека. Об этом сообщает RadaOnline.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бен отказался от многих своих пороков за эти годы, но он просто не может избавиться от сигарет. Это его единственная привычка, и Дженнифер Лопес, возможно, придется научиться жить с этим", - сообщает источник.

Инсайдеры отмечают, что Аффлек не курит в доме, но этого недостаточно, чтобы сделать Дженнифер Лопес счастливой. После свадьбы Бен Аффлек был замечен бесчисленное количество раз затягивающимся сигаретой во время прогулок.

"Дженнифер Лопес ненавидит курить. Вы не будете выглядеть как она, если не будете следить за своим телом. Она не пьет, не ест вредную пищу и уж точно не курит", - добавил источник.